Meerut News: घर के बाहर बैठी महिला से मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपीनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में घर के बाहर बैठी महिला के साथ मारपीट, अभद्रता और जबरन घर में ले जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला ने पड़ोस के युवक बिट्टू पर छेड़छाड़ और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।पीड़ित महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 24 अगस्त को वह अपने घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान आरोपी बिट्टू वहां पहुंचा और उसके साथ मारपीट करने लगा। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध किया तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया और जबरन उसे घर के अंदर ले जाने का प्रयास किया। वारदात के समय महिला के घर में कोई नहीं था।महिला के अनुसार आरोपी ने उसे घर के अंदर धक्का दिया और इसके बाद वहां से भाग गया। मारपीट और खींचतान के दौरान महिला के कपड़े फट गए। सीओ बृह्मपुरी रामप्रकाश का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तार के लिए दबिश दी जा रही है।