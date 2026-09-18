Meerut News: महिला ने पति समेत आठ ससुरालियों पर उत्पीड़न, छेड़छाड़ की प्राथमिकी दर्ज कराई

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माछरा। किठौर थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के आठ अन्य सदस्यों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, उत्पीड़न और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है।पीड़िता ने प्राथमिकी में बताया कि उसकी शादी मार्च 2024 को आरोपी से हुई थी। शादी के बाद पति द्वारा एक युवती से बातचीत को लेकर विवाद शुरू हुआ। विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था। ससुराल के अन्य सदस्य भी उसे प्रताड़ित करते रहे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते 18 जून को ननदोई ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ने पर वह मायके लौट आई। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।