Meerut News: मवाना में शिव बरात शोभायात्रा निकाली

मवाना। भगवान श्रीरामलीला कमेटी के तत्वावधान में रविवार को नगर में बैंडबाजों और मनमोहक झांकियों के साथ भव्य शिव बरात शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई। नगर पालिका परिसर स्थित रामलीला मैदान से शुरू हुई शोभायात्रा का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल और पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक ने प्रथम पूज्य श्रीगणेश का पूजन-आरती कर किया। इस दौरान पूरा क्षेत्र हर-हर महादेव और जय श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। शिव बरात तहसील रोड, पक्का तालाब, झारखंडी शिव मंदिर, रामबाग, थाना तिराहा, चौहान चौक, मोहल्ला मुन्नालाल और सुभाष चौक से होती हुई देर रात वापस रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। बरात में आठ बैंडबाजों की मधुर धुनों के साथ महाकाल आरती, ब्रह्माजी, बाहुबली हनुमान, महर्षि वाल्मीकि, लक्ष्मी-विष्णु, नारद मुनि, सप्तर्षि, कृष्ण-सुदामा और दूल्हा बने भोले शंकर की जीवंत झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं। नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया। इस दौरान सुभाष दीक्षित, राजेंद्र चौहान, संजय शर्मा, चंद्रशेखर आजाद, रवि गोला, रविकांत कंसल, प्रज्ज्वल चौहान, सिद्धम जैन, दिव्यांशु रस्तोगी आदि कमेटी के पदाधिकारी व श्रद्धालु उपस्थित रहे।