Meerut News: स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए दौराला ब्लॉक में बनेगा केंद्र, सुरक्षा व्यवस्था सख्त

संवाद न्यूज एजेंसीदौराला। मेरठ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए दौराला ब्लॉक में मतदान केंद्र बनाया गया है। बृहस्पतिवार को एसपी सिटी विनायक भोसले ने पुलिस अधिकारियों के साथ मतदान केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चुनाव के दौरान सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।एसपी सिटी ने कहा कि मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। मतदान केंद्र के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। केंद्र के पास स्थित बाजार बंद रहेगा, जिससे मतदान के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदान केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दें। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। पुलिस प्रशासन ने चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने की बात कही।