Meerut News: मेरठ कॉलेज में 23 दिसंबर को जुटेगा पुरातन छात्रों का महाकुंभ

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। मेरठ कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 23 दिसंबर को पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को व्यापक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। सम्मेलन में देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा।कॉलेज के प्राचार्य प्रो. नीरज कुमार ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉ. भूपेंद्र सिंह को संयोजक नियुक्त किया है। उन्हें सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने, पुरातन छात्रों से संपर्क स्थापित करने और आयोजन की व्यवस्थाओं के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉलेज प्रबंध समिति के सचिव विवेक कुमार गर्ग ने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने समयबद्ध तैयारी तथा अधिक से अधिक पुरातन छात्रों की सहभागिता करने पर जोर दिया। कॉलेज के प्रेस प्रवक्ता प्रो. चंद्रशेखर भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 1892 में स्थापित मेरठ कॉलेज का इतिहास शिक्षा, शोध और सामाजिक जीवन में योगदान देने वाली अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों से जुड़ा रहा है।कॉलेज के प्रमुख पुरातन छात्रों में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा कवि डॉ. हरिओम पंवार जैसी हस्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं।इन व्यक्तित्वों की उपलब्धियां संस्थान की ऐतिहासिक पहचान और शैक्षिक विरासत को रेखांकित करती हैं। प्रस्तावित सम्मेलन में पुरातन छात्रों के अनुभवों, उपलब्धियों और संस्थान से उनके संबंधों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से वर्तमान विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने तथा कॉलेज के विकास में पूर्व विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की भी योजना है।