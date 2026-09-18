Meerut News: कृषक गोष्ठी में गन्ना बांड जोड़ने की मांग उठी
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:13 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:13 PM IST
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दौराला। आईपीएल चीनी मिल सकौती टांडा परिसर में मंगलवार को विशाल कृषक गोष्ठी आयोजित की गई। इसका उद्देश्य गन्ने की उपज बढ़ाना और फसल को बीमारियों से बचाना था। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रगतिशील किसान हरिश्चंद्र शर्मा ने की। प्रधान प्रबंधक संदीप पंवार ने किसानों से उन्नत प्रजातियों 0118 और 18231 की बुवाई का आह्वान किया। उन्होंने 0238 प्रजाति में बीमारी की समस्या बताई। कृषि विशेषज्ञ डॉ अवधेश डागर ने गन्ने की बीमारियों और उनके बचाव की जानकारी दी। उन्होंने ट्रेंच विधि और सहफसल अपनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने पर जोर दिया। किसानों ने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने गन्ना बांड दूसरी मिलों से हटाकर सकौती चीनी मिल से जोड़ने की मांग की। अधिकारियों ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान कई अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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