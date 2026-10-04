Meerut News: भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान

माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। आर्य समाज बुढ़ाना गेट पर रविवार को चल रहे चतुर्वेद पारायण शृंखला यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों से आहुतियां दी गईं। आर्य कन्या गुरुकुल के संचालक आचार्य प्रमोद शास्त्री ने कहा कि हमें क्रांतिकारी भगत सिंह और श्यामजी कृष्ण वर्मा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।उन्होंने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना सब कुछ बेचकर लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। सरदार भगत सिंह ने देश के लिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। यजमान अमित कांत रहे और अध्यक्षता विपिन गर्ग ने की। जिला प्रधान सुशील बंसल ने क्रांतिकारियों को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने छोटी उम्र में देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री संजय गुप्ता ने किया। इस दौरान सोम प्रकाश, मनोज प्रजापति, विजय आर्य, चंद्र गुप्त कथूरिया, सत्यप्रकाश गुप्ता, गीता बंसल, मनीषा गोयल, रेखा गुप्ता और लता गुप्ता आदि रहीं।