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Meerut News: तजपुरा में 70 बीघा गन्ने की फसल जली

Wed, 30 Sep 2026 09:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:20 PM IST
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70 bighas of sugarcane crop burnt in Tajpura.
बहसूमा। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी गिरने से जली गन्ने की फसल की फोटो संवाद
विद्युत तारों से निकली चिंगारी से लगी आग, किसानों ने किया हंगामा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहसूमा। तजपुरा गांव के जंगल में बुधवार को विद्युत तारों से निकली चिंगारी से करीब 70 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। आग तेजी से फैलने पर किसानों में भाग-दौड़ मच गई। ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और नुकसान की भरपाई की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार खेतों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों में चिंगारी निकली। इससे खेत में खड़ी गन्ने की फसल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने आसपास के खेतों को भी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से मिट्टी डालकर आग बुझाई। जब तक आग बुझी तब तक करीब 70 बीघा फसल जल चुकी थी।
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किसानों का आरोप है कि विद्युत तारों की खराब स्थिति की शिकायत के बावजूद समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। इस मामले में आजाद नागर, विपिन राणा, अनुज राणा, कालूराम, मुकेश, राजवीर, हेम सिंह और मंगल समेत 26 किसानों के हस्ताक्षर वाली तहरीर थाने में दी गई है। किसानों ने तहसील प्रशासन से फसल नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।

बहसूमा। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी गिरने से जली गन्ने की फसल की फोटो संवाद

बहसूमा। हाई टेंशन लाइन की चिंगारी गिरने से जली गन्ने की फसल की फोटो संवाद

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