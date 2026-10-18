Meerut News: 65 बच्चों को बताया अष्ट द्रव्य अर्पित करने का महत्व

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मेरठ। महावीर जयंती भवन में रविवार पूजन प्रशाल शिविर में 183 वें प्रशिक्षण एवं संस्कार शिविर का आयोजन सौरभ जैन सराफ के संयोजन में हुआ। शिविर में 65 से अधिक बालक बालिकाओं ने भाग लिया। सौरभ जैन ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल अर्पित करने का धार्मिक महत्व बताया। अतुल जैन, देवेंद्र जैन, विनोद जैन, अमन जैन, राहुल जैन, गौरव जैन, वैभव जैन, सम्यक जैन और प्रमोद पारस ने पूजन व प्रक्षाल की विधियां संपन्न कराईं। प्रथम अभिषेक और शांतिधारा का सौभाग्य आशीष जैन व रूबी जैन परिवार को मिला। अगला शिविर 25 अक्टूबर को महावीर जयंती भवन में आयोजित होगा। संवाद