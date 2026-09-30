Meerut News: मेरठ-बागपत बाईपास पर कार से 14 लाख बरामद, दो हिरासत में

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जानी खुर्द (मेरठ)। मेरठ-बागपत बाईपास के पास से बुधवार को पुलिस ने एक संदिग्ध कार से करीब 14 लाख रुपये की नकदी बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने कार सवार दो व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों से बरामद नकदी के संबंध में पूछताछ करने में जुटी है।बुधवार शाम जानी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मेरठ-बागपत बाईपास क्षेत्र में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की सप्लाई के लिए एक कार आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर कार को रोक लिया। पुलिस ने कार सवार दो लोगों को हिरासत में लेकर जब वाहन की तलाशी ली, तो उसमें नशीला पदार्थ तो नहीं मिला, लेकिन भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई।इसके बाद पुलिस कार, नकदी और दोनों व्यक्तियों को सुभारती चौकी ले आई। देर शाम तक पुलिस चौकी में बरामद नकदी की गिनती करने में जुटी रही, जो करीब 14 लाख रुपये बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों ने दावा किया कि वे मोबाइल फोन सप्लाई का व्यापार करते हैं और यह रकम उनकी व्यावसायिक बिक्री की है। पुलिस फिलहाल दावों और मामले की गहनता से जांच कर रही है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। बरामद नकदी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।