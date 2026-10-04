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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   125 Indras performed the ritual anointing (Abhishek) of Lord Chandraprabh.

Meerut News: 125 इंद्रों ने किया भगवान चंद्रप्रभ का अभिषेक

Sun, 04 Oct 2026 05:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 05:59 PM IST
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125 Indras performed the ritual anointing (Abhishek) of Lord Chandraprabh.
जैन मंदिर मानसरोवर गार्डन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम
मानसरोवर गार्डन जैन समाज ने बरनावा जाकर किया महा मस्तकाभिषेक
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। दिल्ली रोड स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मानसरोवर गार्डन की टीम ने बागपत जनपद के चंद्रप्रभ भगवान अतिशय क्षेत्र बरनावा में महा मस्तकाभिषेक किया। इसके बाद श्रद्धालु वार्षिक रथयात्रा में शामिल हुए।


मानसरोवर निवासी ऋषभ जैन ने बताया कि अतिशय क्षेत्र बरनावा में मूलनायक चतुर्थकालीन, मनोज्ञकारी, श्वेतवर्ण एवं अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा का अभिषेक प्रत्येक माह में एक बार किया जाता है। इस माह अभिषेक का सौभाग्य विश्व एनक्लेव निवासी अनिल जैन, ममता जैन और अक्षय जैन सपरिवार को मिला। सीए ऋषभ जैन, अमित जैन, नितिन जैन, संजीव जैन, अतुल जैन, अभय जैन, पुनीत जैन, विपुल जैन, पंकज जैन, अपार जैन, सुरेंद्र जैन ने अभिषेक पूजन किया। शांतिधारा का सौभाग्य सुशील जैन, सुधा जैन और योगेश जैन को मिला।
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