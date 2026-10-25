Mau News: काम गायब, कागजों पर दौड़ रहा मजदूरी का कारोबार

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पड़ताल में कहीं बिना काम कराए हाजिरी लगाए जाने, तो कहीं काम समाप्त होने के चार दिन बाद भी 30 से अधिक मजदूर हाजिरी लगा रहे हैं। एक जगह अकेली महिला 10 दिन से चकबंध का कार्य करती मिली। टीम शनिवार सुबह 10 बजे सबसे पहले रकौली गांव पहुंची। यहां बीते 10 दिन से अरविंद के खेत से पिच रोड तक संपर्क मार्ग की मरम्मत के लिए 32 मजदूरों की हाजिरी लगाई जा रही है। जबकि मौके पर घास-फूस और नाली का गंदा पानी बहता मिला। मोहल्ले की ललिता देवी, सूर्यभान और विमला आदि ने बताया कि खड़ंजा मार्ग 10 साल पहले बना था। अब इस पर मोहल्ले के 14 घरों की नालियों का पानी बहता है। उनके अनुसार, शिकायत के बाद भी रास्ता नहीं बनवाया जा रहा है। बारिश के दिनों में कीचड़ से होकर आना-जाना पड़ता है।ग्रामीणों के मुताबिक, 10 दिन पहले प्रधान ने बताया था कि खड़ंजा मार्ग को नए सिरे से बनाया जाएगा और नाली का पानी बहाने से मना कर दिया था। हालांकि, कागजों पर यहां काम हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। एक युवक ने बताया कि एक सप्ताह पहले काम के बारे में पूछने के लिए उसने ग्राम प्रशासक को फोन किया था, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। रकौली में ही पिच रोड से योगेंद्र के घर से पोखरी तक संपर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य पांच दिन पहले समाप्त बताया, लेकिन काम अधूरा मिला। ग्रामीणों ने बताया कि यहां रोज 20 से 25 मजदूर काम करते थे। हालांकि, इस चकरोड पर 23 अक्तूबर को 34, 21 अक्तूबर को 44 और 19 अक्तूबर को 43 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई है।आदेडीह ग्राम पंचायत में पिच रोड से त्रिभुवन सिंह के चक से राम अधार सिंह के खेत तक संपर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य चार दिन पहले समाप्त हो गया था। शनिवार को यहां काम नहीं हो रहा था। इसके बावजूद 23 अक्तूबर को 27, 22 अक्तूबर को 34, 21 अक्तूबर को 34 और 20 अक्तूबर को 28 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई।मुंगेसर ग्राम पंचायत में नन्हकू के खेत से प्रभुनाथ के खेत तक चकबंध के कार्य में नौ अक्तूबर से रोज महिलाओं की हाजिरी लगाई जा रही है। जबकि मौके पर घास-फूस मिला।रणवीरपुर में 10 महीने पहले हुए कार्य पर लगाई गई हाजिरीरणवीरपुर ग्राम पंचायत में चंद्रिका के खेत से रामकेवल के खेत तक संपर्क मार्ग की मरम्मत के लिए बीते 10 दिन से रोज मजदूरों की हाजिरी लगाई जा रही है। जबकि यहां दिसंबर 2025 में मनरेगा के तहत संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई गई थी। टीम मौके पर पहुंची तो यहां कीचड़ और घास-फूस मिला। वर्क आईडी बदलकर वीबीजी रामजी से रोज 15 मजदूरों की हाजिरी लगाई जा रही है। इस बारे में पूछने पर हाजिरी लगाने के लिए खड़े रोजगार सेवक ने बताया कि मनरेगा से कराए गए कार्य का भुगतान नहीं होने के कारण वीबीजी रामजी से मजदूरों की हाजिरी लगाई जा रही है। इस कार्य पर 16 से 23 अक्तूबर तक रोज 15-15 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई है।पक्के कार्य में कच्चे कार्य की हाजिरीकोपागंज ब्लॉक की बीबीपुर ग्राम पंचायत में सुभाष के खेत से किशुन के खेत तक मिट्टी के चकबंध पर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 अक्तूबर को सुमन ने अकेले मरम्मत का कार्य किया। 23 और 24 अक्तूबर को सुमन ने अकेले राम किशुन के खेत से मनवा नदी और बाग तक मिट्टी के चकबंध का काम किया। टीम मौके पर पहुंची तो वहां कोई काम नहीं चल रहा था।पोखरी का तटबंध बनाते मिलीं 20 महिलाएंसरवां ग्राम पंचायत में बीते 10 दिन से गाटा संख्या 647 में रोज पोखरी की खोदाई दिखाकर 45 से 68 महिलाओं की हाजिरी लगाई जा रही है। टीम मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ 20 महिलाएं मिलीं। हालांकि, यहां पोखरी की खुदाई नहीं हो रही थी। यहां 16 अक्तूबर को पोखरी की खुदाई के कार्य में 68 मजदूरों, 17 अक्तूबर को 68, 18 अक्तूबर को 17, 19 अक्तूबर को 43, 21 अक्तूबर को 44, 22 अक्तूबर को 51, 23 अक्तूबर को 47 और 24 अक्तूबर को 45 मजदूरों की हाजिरी लगाई गई।सिर्फ कागज पर मजदूरों की हाजिरी लगाना नियम विरुद्ध है। सभी ग्राम सचिवों को मौके पर पहुंचकर कच्चे और पक्के कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देशित दिया है। जहां भी बिना काम कराए या पुराने कार्यों पर मजदूरों की हाजिरी लग रही है वहां जांच कराकर भुगतान रोका जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - राजीव कुमार, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, मऊ