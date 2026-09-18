Mau News: चोरों ने विद्यालय की रसोईघर में बनाई खिचड़ी, बर्तन और अनाज लेकर भागे

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तहरीर में बताया कि 16 सितंबर की सुबह 7:30 बजे विद्यालय खुलने पर रसोईघर का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर रसोई में खिचड़ी बनी हुई थी और जूठे बर्तन पड़े थे। रसोईघर से 35 किलो चावल, गैस सिलिंडर, कढ़ाई, कुकर, दो जग, छह कटोरी, छह गिलास, खाना पकाने का तेल, मसाले आदि सामान नहीं थे। प्रधानाध्यापिका ने तहरीर में बताया है कि विद्यालय में इससे पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है। उस समय भी पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन पता नहीं चल सका चोरी किसने की है। थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने पहुंचकर छानबीन की थी। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है।

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कोपागंज। थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय टडियांव में चोरों ने दुस्साहसिक तरीके से रसोईघर का ताला तोड़कर चोरी की। घटना 15 सितंबर की रात की है। चोरों ने पहले रसोईघर में खिचड़ी पकाई और खाने के बाद बच्चों के लिए रखा राशन, गैस सिलिंडर, बर्तन व अन्य सामान लेकर भाग गए। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरन त्रिपाठी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।