Mau News: 14 सितंबर से सजेगा गणेशोत्सव का रंग, 18 को भव्य विसर्जन

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अमिला बाजार के मध्य चौक पर श्री गणेशोत्सव परिवार की ओर से पांच दिवसीय गणेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 14 सितंबर से होगी। आयोजकों के अनुसार, लगातार 13वें वर्ष गणेशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम के तहत 14 और 15 सितंबर को शाम सात बजे गणेश जी की संध्या आरती होगी। 16 सितंबर को शाम सात बजे महाआरती और भव्य झांकी निकाली जाएगी। 17 सितंबर को शाम छह बजे हवन और भंडारे का आयोजन होगा। अंतिम दिन 18 सितंबर को शाम चार बजे गणेश प्रतिमा का नगर भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद विधि-विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम स्थल अमिला बाजार के मध्य चौक, स्टेट बैंक के पास निर्धारित किया गया है। आयोजन को लेकर बाजार क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।