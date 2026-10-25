समाधान दिवस: थानों पर पहुंचे तहसील के राजस्व विवाद, 139 में से 11 का निस्तारण

विज्ञापन

मऊ / मधुबन। जिले के 12 थानों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सुनवाई में सबसे अधिक तहसीलों से जुड़े राजस्व विवाद पहुंचे। सभी थानों पर 139 प्रार्थनापत्र मिले, जिनमें से 11 का मौके पर निस्तारण कराया गया। एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा और डीएम आनंद वर्द्धन ने मधुबन थाना में फरियाद सुनी। उनके समक्ष 38 प्रार्थनापत्र पड़े, जिनमें से पुलिस से जुड़े दो प्रार्थनापत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया। इनमें 32 मामले राजस्व से जुड़े थे, जिनके निस्तारण के लिए टीम गठित की गई। एसपी ने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनने और प्रकरण की वास्तविक स्थिति की जांच के बाद नियमानुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि शिकायतों का उचित समाधान हो सके। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों का निस्तारण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दौरान एसडीएम दीपक सिंह, सीओ दिनेश दत्त मिश्रा, अधिशासी अधिकारी, थाना प्रभारी निरीक्षक केके गुप्ता, सुपरवाइजर अनवारुल हक आदि लोग मौजूद रहे।