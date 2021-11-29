Mau News: एसडीएम ने दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा पर दिया जोर

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एसडीएम ने थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। भीड़ को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने और अव्यवस्था से बचने के लिए सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने पूजा समितियों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा संपन्न कराने के निर्देश दिए।

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कोपागंज। सोमवार शाम एसडीएम सदर सचिन सिंह और कोपागंज थाना प्रभारी राकेश रोहन सिंह ने नगर के दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और दर्शनार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।उन्होंने शीतला माता मंदिर, भरत मिलाप, ओड़ियाना और चौक के पास स्थित पंडालों का जायजा लिया।