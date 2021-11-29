Mau News: सुझाव और आपत्तियां समय से दें राजनीतिक दल

विज्ञापन



जिलाधिकारी ने बताया कि 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का संभाजन और पुनर्गठन किया जाएगा। यह कार्रवाई 02 नवंबर, 2026 तक पूरी की जानी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने सुझाव और आपत्तियां निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। इससे पुनरीक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेगी। एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दो से तीन दिनों के भीतर दावे, आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सुझाव मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विज्ञापन

मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदेय स्थलों पर केंद्रित थी।