फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Political parties should submit suggestions and objections in a timely manner.

Mau News: सुझाव और आपत्तियां समय से दें राजनीतिक दल

Tue, 20 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Political parties should submit suggestions and objections in a timely manner.
मऊ। जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और मतदेय स्थलों पर केंद्रित थी।
विज्ञापन

जिलाधिकारी ने बताया कि 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का संभाजन और पुनर्गठन किया जाएगा। यह कार्रवाई 02 नवंबर, 2026 तक पूरी की जानी है। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने सुझाव और आपत्तियां निर्धारित समय में प्रस्तुत करें। इससे पुनरीक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेगी। एकीकृत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी, 2027 को किया जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि दो से तीन दिनों के भीतर दावे, आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सुझाव मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed