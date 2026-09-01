Mau News: हर्ष की 66 रन की पारी से मऊ ने नगरा की टीम को 85 रन से हराया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:46 AM IST
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मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित मैदान पर सोमवार को खेले गए 20-20 ओवरों के मुकाबले में वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडियन क्रिकेट एकेडमी नगरा को 85 रन से हरा दिया। मऊ की जीत में हर्ष की 66 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी और गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की अहम भूमिका रही। हर्ष को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।
टॉस जीतकर इंडियन क्रिकेट एकेडमी नगरा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ की टीम ने हर्ष के 66 और शिवम के 31 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 196 रन बनाए। राजू और ऋषभ ने भी 10-10 रन का योगदान दिया।
नगरा की गेंदबाजी में अतिरिक्त रनों के रूप में 57 रन मिले, जिससे मऊ का स्कोर और मजबूत हुआ। नगरा की ओर से प्रथम और सुधांशु ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अंकुर, कुलदीप, हर्ष और वैभव को एक-एक सफलता मिली।
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टॉस जीतकर इंडियन क्रिकेट एकेडमी नगरा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी वेदांत क्रिकेट क्लब मऊ की टीम ने हर्ष के 66 और शिवम के 31 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 196 रन बनाए। राजू और ऋषभ ने भी 10-10 रन का योगदान दिया।
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नगरा की गेंदबाजी में अतिरिक्त रनों के रूप में 57 रन मिले, जिससे मऊ का स्कोर और मजबूत हुआ। नगरा की ओर से प्रथम और सुधांशु ने दो-दो विकेट लिए, जबकि अंकुर, कुलदीप, हर्ष और वैभव को एक-एक सफलता मिली।
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