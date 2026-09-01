Mau News: करहा टाउन फीडर में 54 से 38 फीसदी लाइन लॉस, विजिलेंस जांच के दायरे में

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यहां पहले 54 फीसदी लाइन लॉस दर्ज किया गया था। उधर, बिजली निगम के जिम्मेदारों का दावा है कि 30 दिन के अंदर 2 हजार घरों की जांच के बाद 55 नए कनेक्शन जुड़ने के साथ करीब 14 फीसदी लाइन लॉस कम हुआ है। मुहम्मदाबाद गोहना एसडीओ शैलेष ने बताया कि प्रदेश स्तर से करहा बिजली घर के टाउन फीडर को लाइन लॉस वाले फीडर के रूप में चिह्नित किया गया है।यहां विजिलेंस और बिजली निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सघन चेकिंग और तकनीकी सुधार किए गए। एक माह के भीतर लाइन लॉस 54 फीसदी से घटकर 38 फीसदी तक दर्ज किया गया।उन्होंने बताया कि टाउन फीडर में 3,300 उपभोक्ता पंजीकृत हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए 30 दिनों में 2 हजार कनेक्शनों की जांच की गई। इस दौरान 55 नए कनेक्शन हुए, जबकि 22 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं, 18 लोग घरेलू कनेक्शन पर दुकान और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का प्रयोग करते मिले। जबकि 77 उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया। इस अभियान के बाद टाउन फीडर का लाइन लॉस 54 से घटकर 38 फीसदी तक पहुंच गया है।