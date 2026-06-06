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रक्षाबंधन पर महंगाई की मार : 40 रुपये की रसमलाई हुई 50 की

Fri, 28 Aug 2026 12:01 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:01 AM IST
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Inflation hits Raksha Bandhan: Rasmalai price rises from 40 to 50.
नगर के सहादतपुरा स्थित मिठाई की दुकान पर रक्षाबंधन के लिए खरीदारी करते लोग।संवाद
मऊ। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस बार आम लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। त्योहार से ठीक पहले मिठाई बाजार पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। चीनी, दूध, शुद्ध घी और सूखे मेवों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण हलवाइयों ने मिठाइयों के दाम 10 से 15 फीसदी तक बढ़ा दिए हैं।
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बाजार में लोकप्रिय रसमलाई, जो पहले 40 रुपये प्रति पीस मिलती थी, अब 50 रुपये की हो गई है। वहीं, त्योहार पर सबसे अधिक पसंद की जाने वाली प्रीमियम मिठाई काजू कतली के दाम 1100 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 1200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। आम लोगों की पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आया है।
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डिब्बे का साइज करना पड़ रहा छोटा ः त्योहार के ऐन वक्त पर मिठाइयों के दाम बढ़ने से आम ग्राहकों का बजट बिगड़ गया है। खरीदारी करने पहुंचे सौरभ का कहना है कि रक्षाबंधन पर मिठास जरूरी है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण इस बार मिठाई के डिब्बों का साइज छोटा करना पड़ रहा है। बाजार में चहल-पहल तो है, लेकिन महंगाई की मार ने त्योहार की मिठास को कुछ फीका जरूर कर दिया है।
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