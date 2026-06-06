रक्षाबंधन पर महंगाई की मार : 40 रुपये की रसमलाई हुई 50 की

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बाजार में लोकप्रिय रसमलाई, जो पहले 40 रुपये प्रति पीस मिलती थी, अब 50 रुपये की हो गई है। वहीं, त्योहार पर सबसे अधिक पसंद की जाने वाली प्रीमियम मिठाई काजू कतली के दाम 1100 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 1200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। आम लोगों की पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन की कीमतों में भी 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक का उछाल आया है।डिब्बे का साइज करना पड़ रहा छोटा ः त्योहार के ऐन वक्त पर मिठाइयों के दाम बढ़ने से आम ग्राहकों का बजट बिगड़ गया है। खरीदारी करने पहुंचे सौरभ का कहना है कि रक्षाबंधन पर मिठास जरूरी है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण इस बार मिठाई के डिब्बों का साइज छोटा करना पड़ रहा है। बाजार में चहल-पहल तो है, लेकिन महंगाई की मार ने त्योहार की मिठास को कुछ फीका जरूर कर दिया है।