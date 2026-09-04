Mau News: इस्राइल में नौकरी का झांसा, चार युवकों से 8 लाख की ठगी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:04 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:04 PM IST
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कोपागंज। इस्राइल में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर मऊ और देवरिया के चार युवकों से आठ लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ट्रैवल एजेंसी संचालक और उसके सहयोगी ने दो-दो लाख रुपये लेकर युवकों को फर्जी वीजा थमा दिया और उनके पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिए।
टिकट की तारीख नजदीक आने पर दोनों आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया। एसपी के आदेश पर कोपागंज पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम दो आरोपियों सूरज और राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्राथमिकी के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के परसिया जयराम गिरी निवासी अमरनाथ यादव, हलधरपुर थाना क्षेत्र के चकरा निवासी फतेह बहादुर यादव तथा देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बनकटी निवासी पंकज यादव और महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपर बनहर निवासी विवेक यादव पहले रूस में एक साथ नौकरी करते थे।
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नौकरी से लौटने के बाद चारों विदेश में दोबारा रोजगार की तलाश में थे। इसी दौरान वे कोपागंज थाना क्षेत्र के डांड़ी चट्टी स्थित सरवती इंटरप्राइजेज राहुल टूर एंड ट्रेवेल्स के कार्यालय पहुंचे।
वहां उनकी मुलाकात एजेंसी संचालक राहुल यादव से हुई। आरोप है कि राहुल ने चारों को इजराइल भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके एवज में प्रत्येक युवक से दो लाख रुपये मांगे गए। संवाद
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टिकट की तारीख नजदीक आने पर दोनों आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया। एसपी के आदेश पर कोपागंज पुलिस ने बृहस्पतिवार की शाम दो आरोपियों सूरज और राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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प्राथमिकी के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के परसिया जयराम गिरी निवासी अमरनाथ यादव, हलधरपुर थाना क्षेत्र के चकरा निवासी फतेह बहादुर यादव तथा देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बनकटी निवासी पंकज यादव और महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपर बनहर निवासी विवेक यादव पहले रूस में एक साथ नौकरी करते थे।
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नौकरी से लौटने के बाद चारों विदेश में दोबारा रोजगार की तलाश में थे। इसी दौरान वे कोपागंज थाना क्षेत्र के डांड़ी चट्टी स्थित सरवती इंटरप्राइजेज राहुल टूर एंड ट्रेवेल्स के कार्यालय पहुंचे।
वहां उनकी मुलाकात एजेंसी संचालक राहुल यादव से हुई। आरोप है कि राहुल ने चारों को इजराइल भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इसके एवज में प्रत्येक युवक से दो लाख रुपये मांगे गए। संवाद