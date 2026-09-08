फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Father and son convicted of murder sentenced to life imprisonment and fined 13,000 each.

Mau News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद, 13-13 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 08 Sep 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Father and son convicted of murder sentenced to life imprisonment and fined 13,000 each.
मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो दीपनारायण तिवारी ने हत्या और गैर इरादतन हत्या के प्रयास में नामजद आनंद सिंह और उसके बेटे आशीर्वाद सिंह उर्फ अंकित सिंह को सुनवाई के बाद दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 13-13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जुर्माना न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 16 हजार रुपये घायल अनीता सिंह को देने का आदेश दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र के भैरोपुर गांव का है।
अभियोजन के अनुसार भैरोपुर गांव निवासी युवराज प्रताप सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें गांव के ही आनंद सिंह, उसके बेटे आशीर्वाद सिंह उर्फ अंकित सिंह व एक अन्य को नामजद किया। वादी का कथन था कि 13 नवंबर 2020 को उसके पिता भूपेंद्र प्रताप सिंह आटा चक्की की दुकान से घर आ रहे थे।
विज्ञापन

उसी दौरान आरोपीगण उन्हें गाली-गलौज देते हुए मारने-पीटने लगे। उन्हें बचाने वह तथा उनकी मां अनीता सिंह गईं तो आरोपियों ने मां की पिटाई कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। मारपीट में पिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आनंद सिंह व आशीर्वाद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने 11 गवाहों को पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण आनंद सिंह व आशीर्वाद सिंह को हत्या और गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद दोनों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं गैर इरादतन हत्या का प्रयास के मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ ही 3-3 हजार रुपये रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 16 हजार रुपये घायल अनीता सिंह को देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed