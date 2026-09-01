Mau News: झमरा मंदिर के समीप कटान तेज, 24 घंटे में 10 सेमी बढ़ा सरयू का जलस्तर

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गौरीशंकर घाट पर रविवार को सरयू का जलस्तर 69.55 मीटर था, जो सोमवार को बढ़कर 69.65 मीटर पहुंच गया। नदी अब खतरा बिंदु 69.90 मीटर से महज 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। तेज बहाव के कारण भारतमाता मंदिर की दीवारों से नदी की लहरें टकरा रही हैं। झमरा मंदिर के पास कटान को लेकर भी स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। पिछले दिनों सुरक्षा के लिए लगाए गए बोल्डर का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में खिसक गया था।कटान बढ़ने से मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, दुर्गा मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला, डीह बाबा का मंदिर, शाही मस्जिद और हनुमान मंदिर समेत कई ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से जानकी घाट से खाकी बाबा की कुटी तक बोल्डर के स्थान पर बोरियों में ईंट भरकर डंप की जा रही है।