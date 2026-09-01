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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Erosion intensifies near Jhamra Temple; Saryu water level rises by 10 cm in 24 hours.

Mau News: झमरा मंदिर के समीप कटान तेज, 24 घंटे में 10 सेमी बढ़ा सरयू का जलस्तर

Tue, 01 Sep 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:50 AM IST
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Erosion intensifies near Jhamra Temple; Saryu water level rises by 10 cm in 24 hours.
दोहरीघाट में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर।संवाद
दोहरीघाट। नेपाल की ओर से तीन बैराजों से 3.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबरों के बीच सरयू नदी के जलस्तर में 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुक्तिधाम के ठीक बगल स्थित अति संवेदनशील झमरा मंदिर के पास कटान तेज होने से कस्बे की ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है।
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गौरीशंकर घाट पर रविवार को सरयू का जलस्तर 69.55 मीटर था, जो सोमवार को बढ़कर 69.65 मीटर पहुंच गया। नदी अब खतरा बिंदु 69.90 मीटर से महज 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। तेज बहाव के कारण भारतमाता मंदिर की दीवारों से नदी की लहरें टकरा रही हैं। झमरा मंदिर के पास कटान को लेकर भी स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। पिछले दिनों सुरक्षा के लिए लगाए गए बोल्डर का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में खिसक गया था।
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कटान बढ़ने से मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, दुर्गा मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला, डीह बाबा का मंदिर, शाही मस्जिद और हनुमान मंदिर समेत कई ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिंचाई विभाग की ओर से जानकी घाट से खाकी बाबा की कुटी तक बोल्डर के स्थान पर बोरियों में ईंट भरकर डंप की जा रही है।
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