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Mau News: कोपागंज रामलीला में दशरथ-कैकेयी संवाद, राम वनगमन का भावुक मंचन

Tue, 20 Oct 2026 12:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:16 AM IST
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Emotional staging of the dialogue between Dasharatha and Kaikeyi
दोहरीघाट में रामलीला का मंचन करते कलाकार।संवाद
कोपागंज। नगर क्षेत्र के ओड़ियाना मैदान में रविवार की शाम रामलीला का मंचन हुआ। इसमें दशरथ-कैकेयी संवाद और राम वनगमन का हृदयस्पर्शी दृश्य दिखाया गया। नाट्य मंडली के कलाकारों ने यह मंचन किया।
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श्री रामलीला समिति कोपागंज के तत्वावधान में यह मंचन चल रहा है। शनिवार को प्रभु राम अपनी पत्नी सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। राजा दशरथ ने राम को राजपाट देने की घोषणा की थी। इससे अयोध्या की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी। तभी दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को भ्रमित कर दिया। कैकेयी कोप भवन चली गईं।राजा दशरथ ने कैकेयी को पूर्व में दो वचन दिए थे। कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा। उन्होंने भरत के लिए अयोध्या का राज्य भी मांगा। दशरथ यह सुनकर विचलित हुए, पर कैकेयी नहीं मानीं। पिता के वचनों का मान रखते हुए राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। दुखी अयोध्यावासी भी उनके साथ वन की ओर चल दिए। यह प्रसंग देखकर दर्शकों की आंखें भर आईं। मंचन के समय भारी भीड़ मौजूद रही और सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात थे।
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