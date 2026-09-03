Mau News: टेबल टेनिस में अरुण चौहान ने मारी बाजी, जीता खिताब

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टेबल टेनिस प्रतियोगिता का पहला मैच बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र अरुण चौहान और ऋतिक कुमार के बीच खेला गया। कड़े मुकाबले में अरुण चौहान ने 11-07, 09-11, 11-06 के स्कोर से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। दूसरा मैच बीएससी द्वितीय वर्ष के भरत गौड़ और बीए तृतीय वर्ष के दिवाकर यादव के बीच खेला गया। इसमें दिवाकर यादव ने 11-08, 11-06 के सीधे सेटों में भरत गौड़ को पराजित कर जीत हासिल की।प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला अरुण चौहान और दिवाकर यादव के बीच खेला गया। रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबले में अरुण चौहान ने 11-08, 07-11, 11-09 के अंतर से जीत दर्ज करते हुए प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया।इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. प्रद्युम्न पासवान, डॉ. इश्तियाक, डॉ. आर. पी. मिश्रा, डॉ. जंग बहादुर प्रजापति, डॉ. कलाम एवं डॉ. विशाल जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ. हरिलाल ने किया।