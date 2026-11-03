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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Anger erupts against consolidation officials at the Collectorate; a sit-in protest is staged.

Mau News: कलेक्ट्रेट पर चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा, दिया धरना

Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
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Anger erupts against consolidation officials at the Collectorate; a sit-in protest is staged.
कलेक्ट्रेट में चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार के विरोध में धरने में बैठे युवा श​क्ति संगठन के लोग।
मऊ। कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को युवा शक्ति संगठन के तत्वावधान मेें बकरी गांव के ग्रामीणों ने विगत वर्षों में हुई चकबंदी प्रक्रिया में बरती गई घोर अनियमितताओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की गुहार लगाई।
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प्रदर्शन करने वाले यशवंत सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनमाने तरीके से पटल परिवर्तन और अभिलेखों में हेराफेरी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया।
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वहीं यशवंत राव ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने गलत तरीके से हुई चकबंदी प्रक्रिया की जांच की मांग किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
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इस दौरान सतीश, डब्बू, फणीश दुबे, सुरेश यादव, आनंद सिंह, विजय बहादुर, विंध्याचल, सुरेंद्र, यशवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। संवाद
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