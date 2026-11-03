Mau News: कलेक्ट्रेट पर चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा, दिया धरना

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प्रदर्शन करने वाले यशवंत सिंह ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे स्थानीय किसानों और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनमाने तरीके से पटल परिवर्तन और अभिलेखों में हेराफेरी के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया।वहीं यशवंत राव ने कहा कि अधिकारियों की मनमानी से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही उन्होंने गलत तरीके से हुई चकबंदी प्रक्रिया की जांच की मांग किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।इस दौरान सतीश, डब्बू, फणीश दुबे, सुरेश यादव, आनंद सिंह, विजय बहादुर, विंध्याचल, सुरेंद्र, यशवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। संवाद