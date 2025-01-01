Mau News: अजंता क्रिकेट एकेडमी ने जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी को 6 विकेट से हराया

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इस मैच में अजंता क्रिकेट एकेडमी सैदपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी को 6 विकेट से पराजित कर दिया।मैच में सैदपुर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सैदपुर के गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी करते हुए जीयनपुर को 24.1 ओवर में महज 107 रनों पर ही समेट दिया। जीयनपुर की ओर से युवराज ने सर्वाधिक 33 रन और सुमित ने 16 रनों का योगदान दिया।अतिरिक्त रनों के अलावा टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। सैदपुर की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए निखिल और अम्बुज ने 2-2 विकेट झटके, जबकि रोहित, आदित्य और वैभव को 1-1 सफलता मिली। जीयनपुर के तीन बल्लेबाज रन आउट होकर पवेलियन लौटे।108 रनों के साधारण लक्ष्य का पीछा करने उतरी सैदपुर की टीम को उनके सलामी बल्लेबाजों ने मजबूत शुरुआत दिलाई। आयुष कुमार के आक्रामक 46 रन, शिवांशु के 27 रन और रोहित के 18 रनों की बदौलत सैदपुर ने मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। सैदपुर ने 17.3 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर 108 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। जीयनपुर की ओर से गेंदबाजी करते हुए विपिन, अभिज्ञान और सुमित को 1-1 विकेट हासिल हुआ। ऑलराउंड/शानदार प्रदर्शन के लिए सैदपुर के अम्बुज को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मैच में अंपायर की भूमिका विद्याभूषण और अनिकेत ने निभाई, जबकि स्कोरिंग का जिम्मा आर्यन ने संभाला।