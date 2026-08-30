Mau News: छोट भाई का हत्यारोपी गिरफ्तार,बोला- ''गलती हो गई, मारने की मंशा नहीं थी''
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:06 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:06 AM IST
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मुहम्मदाबाद गोहना। कोतवाली क्षेत्र के जमुई गांव से शनिवार की सुबह पुलिस ने अपने ही छोटे भाई की हत्या के आरोपी राजेश राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा कि नशे की हालत में उससे बड़ी गलती हो गई, उसकी भाई की हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
चकजाफरी गांव निवासी राजेश राजभर और उसका छोटा भाई दिनेश राजभर बृहस्पतिवार को शराब के नशे में आपस में उलझ गए थे। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान राजेश ने गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे और बेलन से छोटे भाई दिनेश राजभर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही देर बाद दिनेश की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह घर के बाहर चारपाई पर दिनेश का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी राजेश की तलाश शुरू कर दी थी। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर शनिवार सुबह जमुई गांव के पास से आरोपी राजेश राजभर को धर दबोचा गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या की वारदात में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है।
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चकजाफरी गांव निवासी राजेश राजभर और उसका छोटा भाई दिनेश राजभर बृहस्पतिवार को शराब के नशे में आपस में उलझ गए थे। मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान राजेश ने गुस्से में आकर लकड़ी के डंडे और बेलन से छोटे भाई दिनेश राजभर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही देर बाद दिनेश की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह घर के बाहर चारपाई पर दिनेश का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी।
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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी राजेश की तलाश शुरू कर दी थी। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर शनिवार सुबह जमुई गांव के पास से आरोपी राजेश राजभर को धर दबोचा गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या की वारदात में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है।
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