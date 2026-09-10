Mau News: ट्यूबवेल बंद करते समय करंट लगने से महिला की गई जान

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इसी दौरान करंट की चपेट में आकर झुलस गईं और मौके पर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हंसा अपने पीछे बेटी अमृता (10), आकृति (7) और बेटे रियांश (5) को छोड़ गई हैं। थानाध्यक्ष रोहन राकेश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी हंसा (35) की बृहस्पतिवार सुबह करंट लगने से मौत हो गई। वह खेत में ट्यूबवेल बंद करने गई थीं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। रामआशीष ने बताया कि उनकी पत्नी हंसा सुबह करीब आठ बजे खेत गई थीं। धान के खेत में पर्याप्त पानी हो जाने पर वह ट्यूबवेल बंद करने पहुंचीं।