Mathura News: नीम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव

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पुलिस के अनुसार, ज्ञान सिंह (28) पुत्र झम्मन निवासी गांव नियामतपुर, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद की करीब छह वर्ष पहले मथुरा के थाना गोविंद नगर, डींग गेट, गली अहेरियान निवासी जसराम की बेटी लक्ष्मी से शादी हुई थी। लक्ष्मी करीब दो माह पहले अपने मायके आ गई थी। मायके में वह अपनी मां ओमवती और भाई जसपाल सिंह के साथ रह रही थी। परिवार के लोग जिंदल पाइप फैक्टरी के पास हाईटेक अस्पताल के निकट मुकेश अग्रवाल के खेत में काम करते हैं और करीब 30 वर्षों से वहीं झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बताया गया कि करीब एक माह पहले ज्ञान सिंह भी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए यहां आया था और तभी से वह यहीं रह रहा था।छह सितंबर की शाम किसी बात को लेकर ज्ञान सिंह और उसकी पत्नी लक्ष्मी के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद ज्ञान सिंह नाराज होकर वहां से चला गया। परिजनों ने देर शाम तक उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह करीब 12 बजे जसपाल सिंह खेत में खाद डालने गया था। इसी दौरान उसकी नजर नीम के पेड़ पर पड़ी, जहां ज्ञान सिंह का शव फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।