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Mathura News: आशुतोष के वायुसेना प्रमुख बनने पर की गिरिराज पूजा

Wed, 04 Nov 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:06 AM IST
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Yogiraj Shailendra Sharma offered his best wishes by performing Shiva Abhishek.
राधाकुंड। आशुतोष दीक्षित वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। उनके पद पर के आसीन होने पर सिंह सिविल योग अकादमी परिसर में मंगलवार को उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। यहां विशेष पूजा-अर्चना के साथ पौधरोपण किया गया।
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अकादमी के अध्यक्ष योगीराज शैलेंद्र शर्मा को जैसे ही सूचना मिली की उनके भांजे आशुतोष वायुसेना में उच्च पद पर आसीन हुए है। परिसर में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज ने श्रीगिरिराज महाराज की विशेष पूजा-अर्चना की। अकादमी परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। शर्मा ने बताया कि आशुतोष दीक्षित से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। जल्द ही वह अकादमी परिसर आएंगे। इस दौरान शमशेर, दाऊ दयाल भवानिया, दीपचन्द वार्ष्णेय, उमाशंकर शर्मा, विश्वजीत खोयवाल, गौरव शर्मा, नेहा शर्मा, रमेश, रणवीर, सीताराम आदि मौजूद रहे। संवाद
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