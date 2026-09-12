Mathura News: मरम्मत कार्य के दौरान छजली गिरने से मजदूर की मौत, साथी घायल

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राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बाहर इन दिनों ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। शुक्रवार को मजदूर कॉलेज के मुख्य गेट की छजली पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक छजली का एक हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। छजली गिरने से उसके नीचे काम कर रहे अड़ींग निवासी मजदूर लाल सिंह और राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव तालफरा निवासी पंकज पुत्र रामवीर मलबे की चपेट में आ गए।हादसे में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को बाहर निकालकर उपचार के लिए गोवर्धन अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया। आगरा अस्पताल पहुंचने पर राजस्थान निवासी मजदूर पंकज की मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल मजदूर लाल सिंह का उपचार चल रहा है।सुरक्षा पर उठे सवालघटना के बाद कॉलेज में चल रहे मरम्मत कार्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मरम्मत कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ मजदूरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर एमवीडीए सचिव आशीष सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के बाहर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान अचानक कॉलेज की छजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से लाल सिंह और पंकज घायल हो गए थे। वहीं एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि गोवर्धन में हुए हादसे में दो मजदूर घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। इनमें राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव तालफरा निवासी पंकज की आगरा के अस्पताल में मौत हो गई।