Mathura News: दिखाई महिलाओं की वीरता

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शुभारंभ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना टिबरेवाल और डॉ. सपना बंसल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। महिला समिति की अध्यक्ष रेनू अग्रवाल और मंत्री शशि अग्रवाल ने बताया कि महालक्ष्मी स्तुति के बाद महिलाओं ने वीरांगना झलकारी बाई के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति झलकारी बाई के साहस और समर्पण को दर्शाया गया। सवर्ण की पुकार नाटक के जरिए शिक्षा और रोजगार से जुड़े सामाजिक मुद्दे उठाए गए। महाभारत काल के अश्वत्थामा पर भी प्रेरक नाटक प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर रजनी बंसल, रजनी तायल, सावित्री बंसल, किशोरी अग्रवाल, नविता अग्रवाल, प्राची अग्रवाल, अनीता अग्रवाल, रंजना बंसल आदि मौजूद रहीं। संवाद

मथुरा। श्रीअग्रवाल सभा की ओर से आयोजित अग्रसेन मेले के दूसरे दिन माधवी महिला दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।