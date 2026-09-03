Mathura News: बारिश के बाद शहर से हाईवे तक रेंगते नजर आए वाहन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:22 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:22 AM IST
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मथुरा। बारिश से अंडरपास सहित कई जगह जलभराव हो गया। बारिश थमने के बाद लोगों के निकलने से वाहनों की संख्या बढ़ गई। इससे शहर के कई मुख्य मार्गों सहित हाईवे तक जाम के हालात बन गए। कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी।
बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा। कई स्थानों पर मुख्य मार्ग पर जलभराव के कारण वाहन को धीमी गति से निकलना पड़ा। इससे पीछे से आने वाले वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग गया।
जन्मभूमि लिंक रोड, हाईवे, बीएसए रोड, भरतपुर गेट से सौंख अड्डा, होलीगेट से कोतवाली मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। यहां वाहनों की लंबी कतारें लगी दिखाई दीं। दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने चौक-चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया।
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बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा। कई स्थानों पर मुख्य मार्ग पर जलभराव के कारण वाहन को धीमी गति से निकलना पड़ा। इससे पीछे से आने वाले वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग गया।
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जन्मभूमि लिंक रोड, हाईवे, बीएसए रोड, भरतपुर गेट से सौंख अड्डा, होलीगेट से कोतवाली मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। यहां वाहनों की लंबी कतारें लगी दिखाई दीं। दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मियों ने चौक-चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया।
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