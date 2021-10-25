यूपी बोर्ड: शैक्षिक विवरण में त्रुटि सुधार का मौका 12 तक

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डीआईओएस राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सत्र 2026-27 में हाईस्कूल में 35323 और इंटरमीडिएट में 33578 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानाचार्य लॉगइन कर छात्र, माता-पिता के नाम की वर्तनी, विषय/वर्ग, जेंडर, जाति, माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी), फोटो और 11वीं के पंजीकरण में दर्ज 10वीं के अनुक्रमांक में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसके अलावा, जन्मतिथि में बदलाव, पूर्ण नाम में संशोधन तथा विवरण डिलीट या रिस्टोर कराने जैसे ऑफलाइन मामलों के लिए 16 नवंबर तक आवश्यक अभिलेखों (प्रवेश आवेदन, एसआर रजिस्टर, एफिडेविट, टीसी आदि) के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।पुरातन छात्रों के सहयोग से संवरेगा नगर पालिका इंटर कॉलेजकोसीकलां। नगर पालिका इंटर कॉलेज में पुरातन छात्रों के सहयोग से कार्यालय विंग का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण में करीब 31 लाख रुपये का खर्च आएगा।बुधवार को कॉलेज परिसर में सेवानिवृत्त प्रवक्ता आरएन भारद्धाज की अगुवाई में मुख्य अतिथि अजय मंगला ने सपत्नीक, कॉलेज प्रबंधक धर्मवीर अग्रवाल, अनुज कुलश्रेष्ठ, प्रदीप भारद्धाज ने मंत्रोच्चार के मध्य निर्माण कार्य का पूजन किया। कार्यालय विंग में प्रधानाचार्य कक्ष, इस दौरान अनिल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, वेदराम शर्मा आदि मौजूद रहे। संवादडॉ. सारिका ने थाईलैंड में प्रस्तुत किया शोध पत्रमथुरा। थाईलैंड के फुकेत स्थित थावोर्न पाम बीच रिजॉर्ट में भारतीय मनोविज्ञान अकादमी द्वारा 26 से 28 अक्तूबर तक 11वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मथुरा की मनोवैज्ञानिक डॉ. सारिका गौतम ने आमंत्रित वक्ता एवं चेयरपर्सन के रूप में सहभागिता कर शोध पत्र प्रस्तुत किया।कॉन्फ्रेंस में डॉ. गौतम ने साइकोलॉजिकल पाथवेज फॉर फैमिलीज इन ट्रांजिशन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने महिलाओं में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और जीवनसाथी एवं परिवार की भावनात्मक अनुपस्थिति के संबंध पर आधारित शोध पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने शोध में बताया कि जीवनसाथी और परिवार से भावनात्मक सहयोग तथा जुड़ाव की कमी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संवादलक्ष्य से सफलता की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थीबलदेव। शीलचंद कैलाशी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विशेष बौद्धिक व संस्कार संगोष्ठी के लक्ष्य बोध का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, लखनऊ के वरिष्ठ सलाहकार अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करना, समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। प्रधानाचार्य रविशंकर गौड़ ने शिक्षा, अनुशासन व लक्ष्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने, संयोजन पुष्पेंद्र शर्मा, संचालन आचार्य दुलेश कुमार ने किया। संवाद