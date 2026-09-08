Mathura News: जमीन के विवाद में दो पक्ष भिड़े, 11 घायल

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गांव निवासी हाकिम सिंह और हरिचंद पक्ष के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2013 में भी इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। सोमवार देर शाम को एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के लोग सामने-सामने आ गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। विज्ञापन

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घायल में हरिचंद, अजय चंद, माधव, रोहित, गौरव, गीता, नंदनी, राधिका, साहिल, विनीता तथा हाकिम शामिल हैं। फिलहाल गांव की स्थिति नियंत्रण में है। विज्ञापन विज्ञापन

गांव निवासी हाकिम सिंह और हरिचंद पक्ष के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2013 में भी इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। सोमवार देर शाम को एक बार फिर विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के लोग सामने-सामने आ गए। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। घायल में हरिचंद, अजय चंद, माधव, रोहित, गौरव, गीता, नंदनी, राधिका, साहिल, विनीता तथा हाकिम शामिल हैं। फिलहाल गांव की स्थिति नियंत्रण में है।

गोवर्धन। थाना क्षेत्र के गांव जचौदा में सोमवार देर शाम को जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिलाओं समेत 11 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। गांव में तनाव के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।