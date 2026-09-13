Mathura News: सिटी में आज

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विद्युत जांच समिति के सभापति ओमप्रकाश का सम्मान समारोह गांव जैंत में सुबह 9 बजे से।

क्वीज प्रतियोगिता

जेसीआई मथुरा ग्रेटर की क्वीज प्रतियोगिता होटल तनिष्क इन मयूर बिहार में दोपहर 12 बजे से।

विप्र सम्मान समारोह

सर्व ब्राह्मण महासभा का विप्र सम्मान समारोह होटल मिडास इन में दोपहर 3 बजे से।

महिला सेमीनार

जेसीआई मथुरा पंखुरी की सफल बिजनेस वुमन ऑनलाइन महिला सेमीनार शाम 4 बजे से।

मीर ब्रादर्स नाइट

द लीजेंड्स क्लब की मीर ब्रादर्स नाइट होटल ब्रजवासी रॉयल में शाम 7:30 बजे से।



सम्मान समारोह