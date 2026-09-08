Mathura News: मथुरा-वृंदावन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त

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बैठक में कर्मचारियों ने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और महाकुशल श्रेणियों में मानदेय की असमानता पर असंतोष व्यक्त किया था। उनका कहना था कि कार्यदायी संस्था के अनुसार मानदेय में अंतर है। मामले की गंभीरता को लेते हुए नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने बैठक बुलाई। बैठक में अपर नगर आयुक्त सुनीता सिंह, सहायक श्रम आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त के आश्वासन पर सभी कर्मचारी प्रतिनिधियों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का आश्वासन दिया।कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए अपर नगर आयुक्त सुनीता सिंह की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधियों के दो सदस्य भी शामिल हैं। समिति को 25 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दाैरान उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच के उत्तम चंद सजना, महानगर अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्की वाल्मीकि, बंटी छोटेलाल, राजवीर ड्राइवर यूनियन, जितेंद्र उपस्थित रहे।