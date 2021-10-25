Mathura News: तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर

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हालांकि कार सवार युवक हादसे में बाल-बाल बच गए।कार आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी। थाना हाईवे क्षेत्र में अलवर पुल के पास कार में पीछे चल रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे कार सवारों में चीखपुकार मच गई। हादसे के बाद भी चालक कार को घसीटता रहा। इस पर अन्य राहगीरों ने शोर मचाया और ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद चालक, ट्रक को छोड़कर चाबी निकालकर भाग गया।सूचना पर थाना पुलिस माैके पर पहुंच गई। ट्रक हाईवे में खड़ा होने पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने करीब दो घंटे बाद क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया। इसके बाद यातायात सुचारु हो सका। सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि ग्वालियर के किलागेट निवासी देवेश सिंह सिसोदिया ने किसी भी कार्रवाई से मना कर दिया था। उनका कहना था कि दोनों में समझाैता हो गया है।