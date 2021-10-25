Mathura News: बांकेबिहारी की कलाई पर सजेंगी बहनों की राखियां

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रक्षाबंधन के दिन मंदिर के सेवायत गोस्वामी श्रद्धालु बहनों की ओर से लाई गई राखियां ठाकुरजी को अर्पित कराएंगे। इनमें सामान्य राखियों के साथ सोने और चांदी की राखियां भी शामिल होंगी। आसपास के क्षेत्रों के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से भी राखियां पहुंचेंगी। विदेशों में रहने वाली बहनें ने भी ठाकुरजी के लिए राखियां और अपनी पाती भेजी। सेवायत गोस्वामी विदेशों और दूर-दराज के क्षेत्रों से आई बहनों की पाती ठाकुरजी को सुनाएंगे। वहीं रक्षाबंधन पर मंदिर आने वाली बहनों के लिए भी विशेष सेवा की जाएगी। सेवाधिकारी बहनों की झोली में मंदिर की ओर से उपहार डालेंगे। ठाकुरजी को राखी बांधने के बाद उपहार पाकर बहनें इसे ठाकुरजी के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करेंगी।घेवर और फैनी का लगेगा भोगरक्षाबंधन पर ठाकुरजी को पर्व विशेष के पकवानों का भोग लगाया जाएगा। घेवर, फैनी और केसरिया घेवर सहित विभिन्न व्यंजन भोग में शामिल होंगे। मंदिर की परंपरा के अनुसार ठाकुरजी को भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी।