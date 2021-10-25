Mathura News: शिक्षा...आईटीआई में चार सितंबर तक लें प्रवेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 AM IST
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मथुरा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026 (छह माह), सत्र 2026-27 (एक वर्षीय) और सत्र 2026-28 (दो वर्षीय) के प्रथम चरण का चयन परिणाम घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के प्रवेश की अंतिम तिथि 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाल ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in या www.upvesd.gov.in/dte पर अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस से भी सूचना भेजी जा रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, वे अपनी रैंक देखकर अगले चरण का इंतजार करें। चुने हुए अभ्यर्थी अपने बुलावा पत्र, मूल प्रमाण-पत्रों, अंक पत्रों, उनकी एक-एक सत्यापित प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित संस्थान में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। प्रवेश के समय अभ्यर्थी अपनी स्थिति के अनुसार फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 0522-4150500, 7897992063 या 9628372929 (व्हाट्सएप) पर संपर्क कर सकते हैं।
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राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाल ने बताया कि अभ्यर्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in या www.upvesd.gov.in/dte पर अपना पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को एसएमएस से भी सूचना भेजी जा रही है। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, वे अपनी रैंक देखकर अगले चरण का इंतजार करें। चुने हुए अभ्यर्थी अपने बुलावा पत्र, मूल प्रमाण-पत्रों, अंक पत्रों, उनकी एक-एक सत्यापित प्रति और दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित संस्थान में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। प्रवेश के समय अभ्यर्थी अपनी स्थिति के अनुसार फ्रीज या फ्लोट विकल्प का चयन कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 0522-4150500, 7897992063 या 9628372929 (व्हाट्सएप) पर संपर्क कर सकते हैं।
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