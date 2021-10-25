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Mathura News: सफाईकर्मी की तबीयत बिगड़ी

Thu, 15 Oct 2026 12:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:00 AM IST
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Sanitation worker falls ill
वृंदावन। श्रीबांकेबिहारी मंदिर के गेट नंबर तीन के पास सफाई करने के दौरान मंदिर के कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई। साथी कर्मचारी उन्हें जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गए। जहां उपचार के बाद कर्मचारी की हालत में सुधार है।
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जैत निवासी महेश (35) मंदिर में सफाईकर्मी के रूप में कार्यरत है। वह बुधवार सुबह साढ़े दस बजे मंदिर के प्रवेश द्वार तीन के समीप सफाई कार्य कर रहे थे। इसी दौरान चक्कर आने के साथ उन्हें घबराहट होने लगी और वह जमीन पर गिर गए। भीड़ के बीच गिरे सफाईकर्मी को आसपास कार्य कर रहे अन्य कर्मचारियों ने उठाया और वीआईपी मार्ग पर खड़ी एंबुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर हर्ष कुमार ने उपचार किया। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मी का ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक था, साथ ही उन्हें गैस की समस्या थी। हालत में सुधार होने पर कर्मचारी के बड़े भाई विष्णु उन्हें अपने साथ घर ले गए। मंदिर की सफाई व्यवस्था का कार्य श्रीबांकेबिहारी मंदिर हाईपावर्ड प्रबंध कमेटी ने राजतिलक कंसल्टेंसी कंपनी को दे रखा है। इसी कंपनी में महेश कार्यरत है।
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