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Mathura News: बिटुमिन की आपूर्ति अटकने से रुका अड़ींग बाईपास का नवीनीकरण

Sun, 15 Nov 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:08 AM IST
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Renovation of Ading bypass stalled due to disruption in bitumen supply
मथुरा। कई वर्ष से बदहाल अड़ींग बाईपास का नवीनीकरण कार्य शुरू तो हुआ लेकिन दो दिन चलकर ही बंद हो गया। एक माह बाद भी इसका कार्य चालू नहीं हो सका है। बताया गया है कि विटुमिन की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कार्य अटका पड़ा है।
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लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा मथुरा-गोवर्धन मार्ग स्थित अड़ींग बाईपास की मात्र दो किलोमीटर सड़क का करीब दो करोड़ रुपये से नवीनीकरण कार्य कराया जा रहा है। स्वीकृति और टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब एक माह पूर्व इसका कार्य तो शुरु करा दिया गया, लेकिन दो दिन बाद ही कार्य बंद हो गया है। तभी से कार्य अधूरा पड़ा है।
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वहीं अधूरे कार्य के चलते राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधूरी डामर की परत पर दोपहिया वाहन स्लिप हो रहे हैं। एक्सईएन गुलवीर सिंह ने बताया कि विटुृमिन की दरों में दोगुने तक अंतर आने और आपूर्ति में विलंब के कारण ठेकेदार ने फिलहाल कार्य रोक दिया है। दरों में स्थिरता आने और आपूर्ति सुचारु होते ही ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ कराया जाएगा।
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