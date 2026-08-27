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Mathura News: जन्माष्टमी पर श्रद्धालु न हो जाएं हादसे का शिकार

Thu, 27 Aug 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 AM IST
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Preventing accidents involving devotees on Janmashtami
डीग गेट पर खुले पड़े विद्युत केबल बॉक्स। 
मथुरा। शहर में खुले पड़े विद्युत पैनल बॉक्स श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास और डीग गेट क्षेत्र में खुले पड़े पैनल बॉक्स से निकल रहे विद्युत तार से करंट के कारण हादसे की आशंका बनी हुई है।
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जन्माष्टमी पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा आते हैं। श्रीकृष्ण जन्मस्थान, डीग गेट सहित प्रमुख मार्गों पर दिन-रात श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में खुले विद्युत पैनल बॉक्स हादसे का कारण बन सकते हैं। खासकर बच्चों और श्रद्धालुओं को खतरे का अंदाजा नहीं होता। इससे वे जल्दी चपेट में आ जाते हैं। स्थानीय दुकानदार मोहित गर्ग ने बताया कि कर्मचारी काम करने के बाद पैनल बॉक्स बंद नहीं करते हैं। इससे कई जगह बॉक्स काफी समय से खुले पड़े हैं। इनमें विद्युत तार साफ दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में इनसे करंट फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। दुकानदार रमेश अग्रवाल ने कहा कि खुले पैनल बॉक्स को तत्काल बंद कराने के साथ क्षतिग्रस्त बॉक्स को बदलने के इंतजाम किए जाएं, जिससे जन्माष्टमी पर कोई अप्रिय घटना न हो।
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मुख्य अभियंता ने जताई नाराजगी
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग ने खुले पड़े पैनल बॉक्स को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य पूरा होने के बाद पैनल बॉक्स तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भी लिखा है। पत्र में बुधवार से खुले पैनल बॉक्स बंद कराने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
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कर्मचारी जब पैनल बॉक्स पर काम कर लेते हैं तो उनसे बाक्स को बंद करने के लिए कहा जाता है। बावजूद इसके कर्मचारी पैनल बॉक्स को खुला छोड़ जाते हैं।
-मो. दिलशाद, स्थानीय नागरिक


जन्माष्टमी हिंदुओं के बड़े त्योहार में शामिल है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही से किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका बनी हुई है। पैनल बॉक्स बंद कराए जाएं
- मौसिम खान, स्थानीय नागरिक
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