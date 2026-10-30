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छावनी स्थित सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचे छात्र-छात्राओं की प्रवेश द्वार पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान विशेष रूप से धातु से बनी वस्तुओं को लेकर सतर्कता बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को इयर रिंग, सिक्के, हेयर क्लचर, ज्वेलरी और बैग आदि लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षार्थियों को प्रतिबंधित वस्तुएं बाहर ही रखनी पड़ीं।केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों ने प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच करने के साथ ही अभ्यर्थियों की तलाशी ली। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष तक जाने दिया गया। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कराया गया। अचानक जांच के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को अपने साथ लाई गई वस्तुएं बाहर रखनी पड़ीं। केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने पर विशेष ध्यान दिया गया।