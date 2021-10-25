Mathura News: व्यापारी के बेटे के अपहरण की सूचना से सनसनी

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बुधवार को हरिहर गली निवासी किशोर दोपहर 12 बजे घर से दुकान जा रहा था। अचानक रास्ते से लापता हो गया। दुकान न पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गये। परिजन ने किशोर के मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद आ रहा था। कुछ देर बाद किशोर के व्हाट्सएप कॉल से किसी अन्य युवक ने किशोर के पिता को मोबाइल पर फोन कर 50 हजार रुपये की मांग की गई।बीकाम प्रथम वर्ष के छात्र के अगवा होने की जानकारी परिजन ने थाना राया पहुंचकर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो किशोर मुंह ढक कर नेहरू पार्क की ओर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। शाम को पुलिस ने उसे कारब से ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि मामला आनलाइन गेमिंग का है। पचास हजार रुपये किशोर ने अपने खाते में डलवाए थे। संवाद