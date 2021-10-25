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Mathura News: व्यापारी के बेटे के अपहरण की सूचना से सनसनी

Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:02 AM IST
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News of merchant's son's kidnapping sparks sensation
राया। घर से दुकान जा रहे 16 वर्षीय किशोर के अपहरण की सूचना से कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में किशोर गांव कारब में मिल गया। जांच में मामला आनलाइन गेमिंग का निकाला।
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बुधवार को हरिहर गली निवासी किशोर दोपहर 12 बजे घर से दुकान जा रहा था। अचानक रास्ते से लापता हो गया। दुकान न पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गये। परिजन ने किशोर के मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद आ रहा था। कुछ देर बाद किशोर के व्हाट्सएप कॉल से किसी अन्य युवक ने किशोर के पिता को मोबाइल पर फोन कर 50 हजार रुपये की मांग की गई।
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बीकाम प्रथम वर्ष के छात्र के अगवा होने की जानकारी परिजन ने थाना राया पहुंचकर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो किशोर मुंह ढक कर नेहरू पार्क की ओर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। शाम को पुलिस ने उसे कारब से ढूंढ निकाला। पुलिस ने बताया कि मामला आनलाइन गेमिंग का है। पचास हजार रुपये किशोर ने अपने खाते में डलवाए थे। संवाद
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