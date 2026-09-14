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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   National Maheshwari Mahasabha elections will be held on the 20th.

Mathura News: राष्ट्रीय माहेश्वरी महासभा का चुनाव 20 को

Mon, 14 Sep 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:25 AM IST
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National Maheshwari Mahasabha elections will be held on the 20th.
वृंदावन। राष्ट्रीय माहेश्वरी महासभा के 31वें सत्र के लिए देशभर में 20 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव के लिए पांच मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मथुरा में बनाए गए मतदान केंद्र पर उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों के 121 मतदाता मतदान करेंगे।
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पूर्वी उत्तर प्रदेश के संयोजक विनोद माहेश्वरी ने बताया कि मथुरा में खंडेलवाल भवन, गोवर्धन रोड में मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों के 121 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27, दिल्ली के 35, हरियाणा-पंजाब-हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर के 21 तथा एनआरआई के 10 मतदाता व लखनऊ के चार मतदाता शामिल हैं।
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सभापति पद के लिए संदीप काबरा जोधपुर और त्रिभुवन रामेश्वरलाल काबरा के बीच मुकाबला है। वहीं महामंत्री पद के लिए अजय काबरा भदोही-वाराणसी और राजकुमार कल्या आमने-सामने हैं। अजय काबरा उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा अर्थ मंत्री, संयुक्त मंत्री, उपसभापति एवं संगठन मंत्री आदि पदों के लिए भी चुनाव होगा। विनोद माहेश्वरी ने कहा कि राष्ट्रीय माहेश्वरी महासभा का यह चुनाव समाज के आगामी नेतृत्व और संगठन की दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।
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