{"_id":"629275ecb849194dd10915cc","slug":"narrator-devkinandan-thakur-filed-a-petition-in-the-supreme-court-against-the-place-of-worship-act-1991","type":"story","status":"publish","title_hn":"Places of Worship Act 1991: पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दायर की याचिका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 29 May 2022 12:52 AM IST