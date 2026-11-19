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जेल का निर्माण उस समय जिले की करीब आठ लाख आबादी को ध्यान में रखकर कराया गया था। वर्ष 1872 की जनगणना में जिले की आबादी करीब आठ लाख दर्ज थी, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो चुकी है। करीब दो दशक पहले जेल की क्षमता 554 से बढ़ाकर लगभग 900 की गई थी। अब इसे 1100 करने की तैयारी है। जिला जेल में वर्तमान में 24 बैरक हैं।चार नई बैरकों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें अलग-अलग क्षमता के अनुसार 30 से 60 बंदियों को रखने की व्यवस्था होगी। जेल में बंदियों की संख्या के अनुपात में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होती है, ऐसे में क्षमता बढ़ने पर जेल स्टाफ में भी इजाफा होने की उम्मीद है। कोविड काल में जेल में बंदियों की संख्या निर्धारित क्षमता से करीब दोगुनी तक पहुंच गई थी। 16 नवंबर 2026 को जेल में 1262 बंदी निरुद्ध थे। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि बंदी क्षमता 1100 करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। चार नई बैरकों का निर्माण कार्य जारी है।