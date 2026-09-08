Mathura News: ग्रेटर नोएडा में चमके मथुरा के कराटे बाज, 11 पदक जीते

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छह सितंबर को आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न आयु और भार वर्गों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अमृता यादव और सिया चौधरी ने व्यक्तिगत कुमिते में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। दोनों खिलाड़ियों ने ओपन नकद पुरस्कार कुमिते में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया।वहीं कुंज चौधरी, तन्मय बेनीवाल और आकाश ने भी अपने-अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में मोनिका शर्मा, दीक्षा शर्मा, प्रियंशी शर्मा और तोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किए। जबकि प्रिंस अग्रवाल और ओम चौधरी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया।